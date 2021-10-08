Zeus Lepsynos’ta 1860 yıl sonra bir ilk

ROMA Dönemi tapınaklarından olan Milas'taki Euromos Antik Kenti'ndeki Zeus Lepsynos Tapınağı'nın, bin 860 yıldır yıkılmış haldeki iki sütunu törenle yerine yerleştirildi. Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, tapınağı eski ihtişamına kavuşturmak istediklerini söyledi.

■ VOLKAN YILDIZ