Aydın’da aşı yaptırmayan vatandaşlar ikna edilecek

AYDIN İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, kentte korona virüs aşısı yaptırmayanları tespit ederek listeler hazırladıklarını, ekiplerin vatandaşlarla tek tek görüşerek aşı olmaları yönünde teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi. Türkiye genelinde aşıda Aydın'ın 13'üncü sırada olduğunu da kaydeden Açıkgöz, "Bu çalışma sayesinde ilk 5'e gireceğimizi inanıyorum" dedi.

İLETİŞİME GEÇİLİYOR

AYDIN'DA aşılama oranını artırmak için yoğun çaba sarf eden İl Sağlık Müdürlüğü, yeni bir çalışmaya daha imza attı. İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, Bakanlık talimatı olmamasına rağmen Aydın'ın 17 ilçesinin tamamında korona virüs aşısını yaptırmayan vatandaşları tespit ederek listeler oluşturduklarını söyledi. En büyük amaçlarının aşılanma oranını yükseltmek olduğunu ifade eden Müdür Açıkgöz, "Şu an yüzde 76,6 oranıyla Türkiye genelinde ilimiz 13'üncü sırada yer alıyor. Aydın olarak daha üst sıralara çıkmak için aşı olmayanların tespitini yapma kararı aldık. Bugüne kadar birinci doz aşısını 812 bin 257 kişi aşı yaptırmış. Bizim tespitimize göre 58 bin 683 kişi de ikinci doz aşısını yaptırmamış. Ekiplerimiz aşı yaptırmayan tüm vatandaşlarımızı arayarak iletişime geçecek ve aşı olmaya teşvik edecek. Gerektiği halde yüz yüze görüşülecek ve yerinde uygulama yapılacak. Amacımız Türkiye genelinde ilk 5 olmak" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ