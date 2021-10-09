Besi çiftligi kül oldu

AYDIN Söke'de besi çiftliğinde çıkan yangında tonlarca saman ve yem çuvalları kül olurken bir buzağı da kurtarılmadı. Yangın, Özbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kaan Aras'a ait bir besi çiftliğinde iddiaya göre atılan sigara izmaritinden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 7 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler kısa sürede müdahale ederek yangını söndürürken yeni doğan buzağılar bölgeden uzaklaştırıldı. Çiftlik küle dönerken bir buzağı da telef oldu.
■ KAZIM YÖRÜKCE
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