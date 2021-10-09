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Haberler Aydın Dedektif muhtar

Dedektif muhtar

Dedektif muhtar

9.10.2021

AYDIN'DA mahalle mezarlığına ve evlere dadanan hırsızı, dedektif gibi izini süren mahalle muhtarı Mustafa Tugan yakalattı. Bıyıklı Mahallesinin mezarlığında demir kapı, mezar demirleri ve evlerin bahçe kapı demirleri gibi birçok malzemenin çalınması mahallede tedirginliğe neden oldu. Hırsızlık olaylarının artmasıyla mahalle muhtarı Mustafa Tugan gece nöbet tutmaya başladı.

EVİNE OPERASYON YAPILDI
ADETA dedektif gibi iz sürmeye başlayan muhtar Tugan, 3 gün sonra şüpheli Erkan Deveci'nin evini tespit etti. Muhtarın ihbarı üzerine jandarma savcılıktan aldığı arama kararıyla belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde bir traktör römorku dolusu çalınan malzeme ele geçirilirken, 15 gram da kubar esrar bulundu. Erkan Deveci'nin ise evde olmadığı ve dağlık alana kaçtığı öğrenildi. Mahalleliye derin bir nefes aldıran muhtar Mustafa Tugan, "Son zamanlarda hırsızlık olaylarında artış olunca ben de gece gündüz uyumadan şüphelendiğimiz hırsızı takip ettim. Sonunda evini ve kendisini tespit ettim. Jandarma da evde yapılan aramada çalınan malzemeleri buldu. Ancak şüpheli dağlık alana kaçmış. Aramalar devam ediyor. Kısa sürede yakalanacağını umuyoruz" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ

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