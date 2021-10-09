Sevgilisinin eve kilitlediği kadını itfaiye kurtardı

AYDIN Nazilli'de kıskançlık krizine giren erkek arkadaşının kapıyı kilitlemesiyle evde mahsur kalan kadın, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Olay, Hürriyet Caddesi Tahtaköprü mevkiindeki apartmanda meydana geldi. Aynı evde yaşadığı erkek arkadaşı ile tartışan K.A. (35), üzerine kapının kilitlenmesiyle 2'nci kattaki evde mahsur kaldı. Balkona çıkarak kendini atacağını söyleyen kadını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri genç kadını, merdiven yardımıyla kurtardı. Polise erkek arkadaşı tarafından eve kitlendiğini söyleyen kadın, karakola götürüldü.

■ ÜMİT ÖZMEN