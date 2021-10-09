Trenin önüne atlayan kadın yaşamını yitirdi

AYDIN'DA trenin önüne atlayan 47 yaşındaki Özgür Kaynar feci şekilde can verdi. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen 4 çocuk annesi Özgül Kaynar, evlerinin önünden geçen tren yolunun kenarına geldi. Kaynar'ın yaşamına son vereceğini anlayan mahalle sakinleri komşularını ikna etmeye çalışsalar da, Kaynar yolcu treni geçerken kendini hareket halindeki trenin önüne attı. Olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri, Özgül Kaynar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

■ İHSAN KARATAŞ