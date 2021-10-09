  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Trenin önüne atlayan kadın yaşamını yitirdi

Trenin önüne atlayan kadın yaşamını yitirdi

Trenin önüne atlayan kadın yaşamını yitirdi

9.10.2021

AYDIN'DA trenin önüne atlayan 47 yaşındaki Özgür Kaynar feci şekilde can verdi. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen 4 çocuk annesi Özgül Kaynar, evlerinin önünden geçen tren yolunun kenarına geldi. Kaynar'ın yaşamına son vereceğini anlayan mahalle sakinleri komşularını ikna etmeye çalışsalar da, Kaynar yolcu treni geçerken kendini hareket halindeki trenin önüne attı. Olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri, Özgül Kaynar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

■ İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trenin önüne atlayan kadın yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.