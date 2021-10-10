Aydın’a modern adliye sarayı geliyor

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Aydın Adalet Sarayı binası için 2022 yılbaşından önce ihaleye çıkılacağını söyledi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir araya gelen AK Partili vekil Erim, başta Adalet Sarayı olmak üzere Aydın'da planlanan ve devam eden yatırımlarla ile ilgili bilgi aldı.

Görüşmenin ardından Erim, "İnşallah temelini atıp Aydın'a modern bir adalet sarayı kazandıracağız" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE