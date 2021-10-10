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Haberler Aydın Aydın'da 87 yaşındaki çoban gölette ölü bulundu

Aydın'da 87 yaşındaki çoban gölette ölü bulundu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çobanlık yapan 87 yaşındaki kişi, gölette ölü bulundu.

Aydın’da 87 yaşındaki çoban gölette ölü bulundu
AA

10.10.2021, 19:08

Esençay Mahallesi'ndeki gölette bir kişinin hareketsiz yattığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, gölette bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazenin bölgede çobanlık yapan Mehmet Sakı'ya (87) ait olduğu tespit edildi. Sakı'nın cesedi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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