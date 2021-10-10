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Çevreciler Büyük Menderes için önlem alınmasını istedi

Aydın'da bir grup çevreci, Büyük Menderes Nehri'ndeki kuraklık ve kirliliğe karşı önlem alınması talebinde bulundu. Grup, köprüde "Büyük Menderes Nehri yok oluyor", "Nehirlerimiz temiz aksın", "Menderes'in çığlığını duy", "Büyük Menderes için harekete geç" yazılı pankartlar açtı.