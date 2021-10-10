Didim’deki cinayette gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Cumhuriyet mahallesi Uğur Mumcu caddesinde 5 Ekim'de Abdülkadir Görmez'in (35) silahla öldürülmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.B, E.B, A.B. ve O.Ç. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Cumhuriyet mahallesi Uğur Mumcu caddesinden silah sesi geldiğini duyan ve olay yerinden 2 kişinin kaçtığını görenler, 112 Acil Sağlık ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber vermiş, sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Abdülkadir G. (35) olduğu tespit etmişti.

Polis ekipleri bölgede yaptığı incelemede 4 boş kovan bulunmuş ve faillerin yakalanması için başlattığı çalışmada 9 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.