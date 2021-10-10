  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kristali peluş oyuncağa saklamışlar

Kristali peluş oyuncağa saklamışlar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, peluş oyuncağa gizlenmiş halde uyuşturucu bulundu. Biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kristali peluş oyuncağa saklamışlar
İHA

10.10.2021, 16:00 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021, 16:04

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Otogar içerisinde iki kişiden şüphelenen narkotik ekipleri, A.B. ve E.K.K. isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan aramada sırt çantasında peluş oyuncak içerisinde toplamda 124.65 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kristali peluş oyuncağa saklamışlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.