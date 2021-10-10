Süt fabrikasında çıkan yangın panik yarattı

AYDIN'DA bir süt fabrikasında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, Efeler ilçesi Ata Mahallesi ASTİM'de bulunan süt fabrikasının üst katında bulunan dinlenme odasında çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını kontrol altına aldı. Yangında, dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE