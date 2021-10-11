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Haberler Aydın Denizli’de Narko Alan uygulaması: 16 gözaltı

Denizli’de Narko Alan uygulaması: 16 gözaltı

Denizli’de Narko Alan uygulaması: 16 gözaltı

11.10.2021

DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğü'nce hayata geçirilen "Narko Alan Denizli" projesi kapsamında 400 polisin katılımıyla geniş çaplı denetim düzenlendi. 10 sabit uygulama noktasında 80 ekiple gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Ekipler; haklarında uyuşturucu ticareti yapmak, kasten adam öldürme, yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve çeşitli suçlardan aranan toplam 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

■ SEBAHATTTİN ALP

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