Didim’de kan davası cinayetinde 4 tutuklama

AYDIN'IN Didim ilçesinde 5 ay önce öldürülen Kemal Bulgan'ın cinayet sanığı Murat Görmez'e kan davası güderek amcası Abdulkadir Görmez'i sokak ortasında öldüren aynı aileden 4 kişi tutuklandı. Olay, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana gelmiş, restoran işletmeciliği yapan Abdulkadir Görmez, yolda yürürken silahlı saldırıya uğramıştı. Başından vurulan Görmez yaşamını yitirirken, cinayet mahallinde 4 adet boş kovan ele geçirilmişti.

100 SAATLİK İNCELEME

CİNAYETİN aydınlatılması için kurulan özel ekip, çevredeki güvenlik kameralarını 100 saat inceledi. Görmez'in telefon görüşmelerini de araştıran polis, olayla ilgisi olduğunu tespit ettiği 9 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadelerinde suçu kabullenmezken 4 gün süren ifade alma işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan E.B., A. B., A.B., ve O.B. cinayeti işledikleri iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN