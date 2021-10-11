Motoru için koca tekneyi kaçırdılar

İZMİR'İN Urla ilçesinde bir tekne, motoru için çalındı. Olay önceki gün sabaha karşı 04.30'da Urla Ören Caddesi Çeşmealtı Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlar Evren Coşkun'a ait römork üzerinde duran 'Birce 1' isimli teknenin motorunu çalmak istedi. Motorun cıvatalarını sökemeyen hırsızlar, tekneyi römork ile birlikte boş bir araziye götürdü. Burada da başarılı olamayan hırsızlar, tekneyi bırakıp kaçtı.