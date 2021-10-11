Parkta kanlı saldırı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde bir parkta 2 kişi bıçaklandı. Atatürk Bulvarı Şehit Üsteğmen Ahmet Şengülen Parkı'nda bir süredir yatan Ferdi Ç. (52) ile parkta gezintiye çıkan Bülent Akın (54) arasında tartışma çıktı. Bülent Akın, Ferdi Ç.'yi sırtından bıçakladıktan sonra kaçmasını engellemek isteyen İbrahim H.'yi de bel bölgesinden yaraladı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ağır yaralanan Ferdi Ç. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE