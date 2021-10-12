Alkol ve ters yön facia getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ülkü Ocakları 2. Başkanı Mithat Balaman (55) hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Söke- Kuşadası Karayolu üzerinde Soğucak Kavşağı'nın ilerisinde meydana gelen kazada LEV HB 819 Almanya plakalı otomobil sürücüsü Barış Kartal ve HI TC 1453 Almanya plakalı otomobil sürücüsü Mithat Balaman'ın (55) araçları kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri Mithat Balaman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Kazada ağır yaralanan ve 3.03 promil alkollü olduğu bildirilen Barış Kartal ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden ve paramparça olmuş araç içinde sıkışan Mithat Balaman itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Olay yerinde bir görgü tanığının ifadesinde araçlardan bir tanesinin ters istikamette ilerlediği yönünde bilgi verdiği öğrenildi.

■ İBRAHİM UZUN