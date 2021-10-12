Aydın’da 2 bin 392 öğrenci kapasiteli kız yurdu açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kampüsü içerisinde yaptırılan 2 bin 392 kapasiteli öğrenci yurdu, kapılarını açtı. Geçici olarak Güzelhisar D Blok Öğrenci Yurdu adıyla hizmet vermeye başlayan öğrenci yurduna, ADÜ'de yüz yüze eğitim gören ve yurt hakkı kazanan kız öğrenciler ile birlikte yurt için başvuru yapan ancak herhangi bir yurda yerleşemeyen yemeyip yedekte kalan öğrenciler yerleştirildi. Yurt, öğrencilere 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek.
■ KAZIM YÖRÜKCE
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