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Aydın'da karayolu savaş alanına döndü

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Beton mikseri, minibüs ve otomobilin karıştığı kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İHA 12.10.2021, 15:30 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021, 15:39