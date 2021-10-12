Kaza, öğlen saatlerinde meydana geldi. Söke Davutlar yolu, Ağaçlı Mahallesi yakınlarında beton mikseri, yolcu minibüsü ve bir otomobil birbirine girdi. Kazada beton mikseri devrilirken, minibüs ve otomobilde hasar oluştu. Minibüsteki yolculardan biri olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Minibüsün Söke-Güzelçamlı güzergahında sefer yaptığı öğrenildi. Olay yerinde jandarma güvenlik tedbirleri alırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Aydın'da karayolu savaş alanına döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.