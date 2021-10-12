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Haberler Aydın Aydın'da vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu

Aydın'da vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu

Aydın'da yalnız yaşayan hakim evinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir kesici iz bulunmayan Tuncalı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Aydın’da vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu
AA

12.10.2021, 22:57

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adliye lojmanlarında ikamet eden vergi mahkemesi hakimi Aydın Tuncalı'dan (53) bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla girilen evde, Tuncalı'nın hareketsiz şekilde yerde olduğu görüldü. Yapılan incelemede hakimin hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Vücudunda herhangi bir kesici iz bulunmayan Tuncalı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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