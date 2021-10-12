Gölete düşen çoban boğularak can verdi

AYDIN'IN Karacasu İlçesinde çoban Mehmet Sakı (87) gölete düşerek hayatını kaybetti. Olay, Esençay Mahallesi'nde meydana geldi. Görme kaybı bulunan 5 çocuk babası Mehmet Sakı, koyun otlatmak için arazisine gitti. Sakı, ayağının kayması sonucu gölete düştü. Sakı'nın evine gelmemesi üzerine yakınları araziye bakmaya gittiklerinde babalarının şapkasını gölette suyun içerisinde gördü. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sakı'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Sakı'nın acı haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi.

■ KAZIM YÖRÜKCE