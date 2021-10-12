Nazilli’ye dadanan hırsızı tişörtü yakalattı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde 4 ev ve işyeri soyan hırsız, son olayda üstünde bulunan tişörtünden tespit edilerek polis ekiplerince yakalandı. Nazilli'de bir ay içerisinde dört ayrı hırsızlık yapan şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şahsın Ü.A. olduğunu tespit etti. Her olayda aynı giysileri giyen şüphelinin evine polis tarafından baskın düzenledi. İfadesinin ardından savcılığa sevk edilen Ü.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ ÜMİT ÖZMEN