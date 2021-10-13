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Haberler Aydın Beton mikseri, minibüs ve araç çarpıştı: Bir ölü

Beton mikseri, minibüs ve araç çarpıştı: Bir ölü

13.10.2021

AYDIN Söke'deki kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza dün öğlen saatlerinde yaşandı. Söke Davutlar yolu, Ağaçlı mahallesi yakınlarında beton mikseri, yolcu minibüsü ve bir otomobil birbirine girdi. Kazada beton mikseri devrilirken, minibüs ve otomobilde hasar oluştu. Minibüsteki yolculardan biri olay yerinde öldü, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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