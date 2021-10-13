Beton mikseri, minibüs ve araç çarpıştı: Bir ölü

AYDIN Söke'deki kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza dün öğlen saatlerinde yaşandı. Söke Davutlar yolu, Ağaçlı mahallesi yakınlarında beton mikseri, yolcu minibüsü ve bir otomobil birbirine girdi. Kazada beton mikseri devrilirken, minibüs ve otomobilde hasar oluştu. Minibüsteki yolculardan biri olay yerinde öldü, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.