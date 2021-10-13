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Haberler Aydın Kazada yaralanan Uğur ölüme 10 gün direnebildi

Kazada yaralanan Uğur ölüme 10 gün direnebildi

Kazada yaralanan Uğur ölüme 10 gün direnebildi

13.10.2021

AYDIN Çine'de motosikletle yayaya çarpan Uğur Kapağan (29), 10 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'nda 3 Ekim'de yaşandı. Uğur Kapağan idaresindeki motosiklet, yaya yolundan geçen Zeynep Uğur'a çarptı.

Motosikletten düşen Kapağan ile Uğur ağır yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Uğur Kapağan ölüme 10 gün direnebildi. Aynı hastanedeki Zeynep Uğur'un tedavisi ise sürüyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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