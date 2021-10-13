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Haberler Aydın Nazilli’deki fırtına minareyi uçurdu

Nazilli’deki fırtına minareyi uçurdu

Nazilli’deki fırtına minareyi uçurdu

13.10.2021

AYDIN'DA yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Nazilli Karaçay mahallesindeki Garaj Camisi'nin minaresi şiddetli rüzgara dayanamadı.

Minarenin külah kısmından kopan beton taşlar, yolda park halinde bulunan bir minibüsün üzerine düştü. Araç sahibi son anda canını kurtarabildi. Dallıca'da ise bir restoranın asma tavanı çöktü. Olayda yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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