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Aydın'da kan donduran olay! Korkunç manzara ile karşılaştılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan 40 yaşındaki Neslihan Arıgül, annesi tarafından evin tavanında asılı halde bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’da kan donduran olay! Korkunç manzara ile karşılaştılar
İHA

14.10.2021, 11:47

Olay, Mesudiye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neslihan Arıgül (40) annesi tarafından evin tavanında asılı vaziyette bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Arıgül'ün ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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