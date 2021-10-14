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Haberler Aydın Girit’in ardından Aydın da sallandı

Girit’in ardından Aydın da sallandı

Girit’in ardından Aydın da sallandı

14.10.2021

YDIN'IN Germencik ilçesinde 3.3 şiddetindeki deprem paniğe neden oldu. Girit Adası'nda önceki gün yaşanan 6.3 şiddetindeki depremin ardından bugün de Germencik ilçesinde sarsıntı meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken küçük çaplı panik yaşandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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