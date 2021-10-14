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Haberler Aydın Yağmur Ege'yi vurdu

Yağmur Ege'yi vurdu

Yağmur Ege’yi vurdu

14.10.2021

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde uyardığı sağanak yağışlar Ege'nin bazı şehirlerinde etkili oldu. Yağan yağmur nedeniyle Manisa'da evin çatısına düşen yıldırım sonucunda yangın çıkarken, kayganlaşan yollar nedeniyle kentte kazalar yaşandı.

Aydın'da ise yoğun yağış sebebiyle bir restoranın tavanı çökmesi sonucunda 6 kişi yaralanırken, fırtına nedeniyle Garaj Camisi'nin minaresi bir otomobilin üzerine yıkıldı. Belediye ekipleri, minarenin kopan parçalarını yoldan temizledi.

■ SERKAN ÖZCAN/KAZIM YÖRÜKÇE

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