Aydın pilot il oldu

YERLİ aşı TURKOVAC için Faz-3 çalışmalarına geçilirken, klinik çalışmalar için pilot iller belirlendi. Aşılamada yüksek yüzdeye sahip olan Aydın da pilot iller arasında bulunuyor. Vatandaşlara "gönüllü olma" çağrısı yapılırken, çalışmalara Aydın Devlet Hastanesi'nde başlanacağı belirtildi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
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