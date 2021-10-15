Aydın pilot il oldu

YERLİ aşı TURKOVAC için Faz-3 çalışmalarına geçilirken, klinik çalışmalar için pilot iller belirlendi. Aşılamada yüksek yüzdeye sahip olan Aydın da pilot iller arasında bulunuyor. Vatandaşlara "gönüllü olma" çağrısı yapılırken, çalışmalara Aydın Devlet Hastanesi'nde başlanacağı belirtildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE