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Haberler Aydın Aydın pilot il oldu

Aydın pilot il oldu

Aydın pilot il oldu

15.10.2021

YERLİ aşı TURKOVAC için Faz-3 çalışmalarına geçilirken, klinik çalışmalar için pilot iller belirlendi. Aşılamada yüksek yüzdeye sahip olan Aydın da pilot iller arasında bulunuyor. Vatandaşlara "gönüllü olma" çağrısı yapılırken, çalışmalara Aydın Devlet Hastanesi'nde başlanacağı belirtildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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