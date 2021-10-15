  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Didim’de 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı

Didim’de 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı

Didim’de 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı

15.10.2021

AYDIN'IN Didim ve Söke ilçeleriyle Muğla Milas'ta belirlenen 3'ü polis, 3'ü ise jandarma bölgesinde yer alan 6 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 şüpheliye yönelik baskında, aranan F.C, E.K ve A.Ö isimli şüpheliler Didim'de gözaltına alındı. 1 kişi ise adreslerde bulunamadı. Yapılan aramalarda 472.85 gram metamfetamin, 5 sentetik madde, 3 gram bonzai ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Didim’de 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.