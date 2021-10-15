Didim’de 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı

AYDIN'IN Didim ve Söke ilçeleriyle Muğla Milas'ta belirlenen 3'ü polis, 3'ü ise jandarma bölgesinde yer alan 6 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 şüpheliye yönelik baskında, aranan F.C, E.K ve A.Ö isimli şüpheliler Didim'de gözaltına alındı. 1 kişi ise adreslerde bulunamadı. Yapılan aramalarda 472.85 gram metamfetamin, 5 sentetik madde, 3 gram bonzai ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN