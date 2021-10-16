Annesiyle aynı kaderi paylaştı

MANİSA korkunç bir intiharla sarsıldı. Babasıyla birlikte yaşayan 20 yaşındaki Cemre Su Madak, arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermediği için babasıyla sık sık tartışmalar yaşıyordu.

GENÇ kız bu defa 2 yıl önce babasıyla kavga ettikten sonra evi terk ederek intihar eden annesinin ölümünden babasını sorumlu tuttu. Cemre Su Madak, "Annem senin yüzünden öldü. Onun da hayatını mahvettin, benim de zindana çevirdin" dedikten sonra kendisini 4. katın balkonundan boşluğa bıraktı.

Beton zemine çakılan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı. Baba gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI