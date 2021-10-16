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Aydın'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın’da otomobil takla attı: 2 yaralı
İHA

16.10.2021, 22:57 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021, 23:08

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki zincir markete ait bir deponun önünde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.D. idaresindeki 09 HD 231 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak duran otomobil sürücüsü İ.D. ve yolcu konumunda bulunan H.D. yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları otomobil içerisinden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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