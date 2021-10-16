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Haberler Aydın Bandırma'da sağanak etkili oldu

Bandırma'da sağanak etkili oldu

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde akşam etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken kanalizasyon mazgallarından su fışkırdı.Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.Trafikte de aksamalar oldu.

Bandırma’da sağanak etkili oldu
İHA

16.10.2021, 22:10 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021, 22:18

Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kanalizasyon mazgallarından sular fışkırdı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı.

Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçenin ana Caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteoroloji yetkililerince yağışların bu gece ve yarında aralıklarla süreceği belirtildi.

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