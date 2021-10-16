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Bandırma'da sağanak etkili oldu

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde akşam etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken kanalizasyon mazgallarından su fışkırdı.Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.Trafikte de aksamalar oldu.

İHA 16.10.2021, 22:10 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021, 22:18