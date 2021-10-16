Kazada engelli kalınca hayatına son verdi

AYDIN'DA geçen yıl geçirdiği motosiklet kazası sonrası engelli kalan Neslihan Arıgül (40) kendisini asarak yaşamına son verdi. Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Neslihan Arıgül, geçen yıl motosikletten düşerek yaralandı. Kazada bacağının iç yan ile ön çapraz bağları kopan ve menisküsü yırtılan Arıgül, ameliyatın ardından yürüme güçlüğü çekmeye başladı. Arkadaşlarına sık sık, "Bu şekilde yaşayamam diye yakınan Arıgül, geçtiğimiz gün önceki gün evinde kendini iple tavana astı. Arıgül'ün cansız bedenini bulan anne sinir krizi geçirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

ARIGÜL'ÜN sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Arıgül'ün son paylaşımında, "O sağlıklı günler var ya, gözünü sevdiğim. Kıymetini bilmek gerekir. Kaybedince geri gelmiyor. Hiçbir şey eskiye dönmüyor asla" ifadelerini kullandığı görüldü.

■ KAZIM YÖRÜKCE