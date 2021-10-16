Köylerde KADES’i anlatıyorlar

Aydın'da jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kırsalda yaşayan kadınlara bilgilendirmede bulundu. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önüne geçmek için çalışmalarına sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde 2 milyona yakın kadın tarafından kullanılmaya başlanan uygulama ile ilgili köy köy dolaşarak kırsalda yaşayanlara yönelik tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nca akıllı telefonlara kolayca indirilebilen, şiddet veya saldırıya maruz kalan kadınların bir tuşla emniyet güçlerine ulaşarak yardım istemelerini amaçlayan uygulamanın kırsalda yaşayan tüm kadınlara tanıtımı hedefleniyor. Ekipler ziyaret ettikleri köylerde kadınlara herhangi bir saldırı veya şiddet halinde yapmaları gerekenleri anlatıyor, broşür dağıtarak bilgilendirmede bulunuyor.

MURAT ŞENBAKLAVACI