Mahalleliyle kavga eden belediye işçisi terör estirdi

AYDIN'DA mahalleli ile tartışan belediyenin temizlik işçisi Zeki Eser (45) dehşet saçtı. Yeşil Mahalle'de rögar kapağının patlaması üzerine bölgeye gelen belediye temizlik işçisi Zeki Eser, ekipmanı olmadığını belirterek bir şey yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine mahalleli ile tartışan Eser, iddiaya göre darp edildi. Linçten kurtulan Eser, evinden tabancasını alıp olay yerine geri döndü.

Eser, etrafa kurşun yağdırdı. İnşaatta çalışan Serkan Yıldız (18), göğsüne kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Yıldız hastaneye kaldırılırken Zeki Eser teslim oldu.

■ KAZIM YÖRÜKCE