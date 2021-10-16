  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Mahalleliyle kavga eden belediye işçisi terör estirdi

Mahalleliyle kavga eden belediye işçisi terör estirdi

Mahalleliyle kavga eden belediye işçisi terör estirdi

16.10.2021

AYDIN'DA mahalleli ile tartışan belediyenin temizlik işçisi Zeki Eser (45) dehşet saçtı. Yeşil Mahalle'de rögar kapağının patlaması üzerine bölgeye gelen belediye temizlik işçisi Zeki Eser, ekipmanı olmadığını belirterek bir şey yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine mahalleli ile tartışan Eser, iddiaya göre darp edildi. Linçten kurtulan Eser, evinden tabancasını alıp olay yerine geri döndü.

Eser, etrafa kurşun yağdırdı. İnşaatta çalışan Serkan Yıldız (18), göğsüne kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Yıldız hastaneye kaldırılırken Zeki Eser teslim oldu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mahalleliyle kavga eden belediye işçisi terör estirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.