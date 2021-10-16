AYDIN'IN Söke ilçesinde Ercan Ateş (29) idaresindeki minibüs, Argavlı mevkiinde dönüş yasağının bulunduğu bölümden döndüğü sırada önce Suat Kaymak'ın kullandığı (50) otomobille ardından Fatih Karataş (48) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrası alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, kamyonette bulunan sebze ve meyveler yola saçıldı. Kazada yaralanan Suat Kaymak ile Ercan Ateş, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Minibüsle çarpıştıktan sonra alev topuna döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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