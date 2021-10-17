Köşk Belediyesi’nden Sıfır Atık desteği

AYDIN'DA Köşk Belediyesi tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında ödüllü atık pil kampanyası hayata geçirildi. Atık pilleri düzenli şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek için belediye personeli tarafından pilot okullara atık pil toplama kutuları teslim edildi. İlçe genelinde belirlenen pilot okullarda öğrenciler, atık pilleri kaynağından ayrı toplayarak Sıfır Atık Projesi'ne destek olacak. Kampanyaya destek veren okullara çeşitli ödüller verilecek.İHSAN KARATAŞ