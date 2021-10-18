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Haberler Aydın 16 bin lirayı bulamazsa bir ayağını yitirecek

16 bin lirayı bulamazsa bir ayağını yitirecek

16 bin lirayı bulamazsa bir ayağını yitirecek

18.10.2021

AYDIN Nazilli'de Oğuzhan Durmaz (29), 16 bin liralık ameliyat masraflarını karşılayacak gücü olmadığı için ayağını kaybetme riskiyle karşılaştı. Durmaz, ameliyat olabilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor. Aydın Jandarma Komutanlığı'nda askerliğini yaparken 2017 yılında eğitimler sırasında ayağından sakatlanan Durmaz'ın hayatı kabusa döndü. Askere gitmeden önce çelik kapı montajı işiyle uğraşan genç, işini yapamaz hale geldi. Doktorlar ayak bileğinden ameliyat olması gerektiğini söylerken, masrafların 16 bin lira olduğunu öğrenen genç, 3 ay içinde operasyon geçirmek için hayırseverlerden destek bekliyor.

■ ÜMİT ÖZMEN

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