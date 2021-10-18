  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da 16 yaşındaki genç bıçakla öldürüldü

Aydın'da 16 yaşındaki genç bıçakla öldürüldü

Gençlerin sokak ortasındaki tartışmasında kan döküldü. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis, kimliğini belirlediği cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın’da 16 yaşındaki genç bıçakla öldürüldü
AA

18.10.2021, 18:15

Alınan bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki Garaj Caddesi'nde iki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Olay yerine gelen ekipler, kavga sırasında bıçaklanan B.S'nin (16) hayatını kaybettiğini belirledi.

B.S'nin cenazesi, incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesine götürüldü.

Ekipler, aynı yaştaki şüpheli Z.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da 16 yaşındaki genç bıçakla öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.