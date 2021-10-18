Alınan bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki Garaj Caddesi'nde iki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Olay yerine gelen ekipler, kavga sırasında bıçaklanan B.S'nin (16) hayatını kaybettiğini belirledi.
B.S'nin cenazesi, incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesine götürüldü.
Ekipler, aynı yaştaki şüpheli Z.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Aydın'da 16 yaşındaki genç bıçakla öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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