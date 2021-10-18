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Aydın’da TURKOVAC Faz-3 çalışmaları başladı

Koronavirüs ile mücadelede TURKOVAC Faz-3 çalışmaları kapsamında pilot il olarak belirlenen Aydın'da da vatandaşlar aşılanmaya başlandı.

Aydın’da TURKOVAC Faz-3 çalışmaları başladı
İHA

18.10.2021, 14:12

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları Aydın Devlet Hastanesi'nde başladı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Faz-3 çalışmasına katılacak kişilerde aranan özellikler de belirtilerek, başvuran kişilerin belirtilen kriterlerin tamamını taşıması gerektiği belirtildi.



Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "18-60 yaş arası kadın veya erkek, Sinovac ile 2. Doz aşı yaptırmış ve üzerinden en az 90, en fazla 270 gün geçmiş, Covid-19 geçirmemiş kişiler 3. Doz olarak TURKOVAC veya Sinovac rapel dozu olmak için hastanemize başvurabilirler" ifadeleri yer aldı.

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