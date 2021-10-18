İkiye bölünen araçtan yaralı halde çıkarıldılar

AYDIN Nazilli ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralanırken, otomobil hurda yığınına döndü. Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde Hamzallı mahallesi kavşağında önceki gece 02.30'da meydana geldi. Kuyucak'tan Nazilli istikametine giden S.İ. idaresindeki 09 JR 533 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyon ile karşı şeritten gelen S.G. yönetimindeki 35 FJ 091 plakalı otomobil çarpıştı. Korkunç kazada otomobil ikiye bölünürken, içindeki sürücü ağır yaralı olarak çıkarıldı.

■ İHSAN KARATAŞ