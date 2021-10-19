Polis memuru tarlada kalp krizinden öldü

AYDIN'DA görevli polis memuru Hüseyin Acar (44) tarlada çalışırken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nde görev yapan Hüseyin Acar, memleketi İncirliova'ya bağlı Karagözler Mahallesi'nde bulunan bahçesinde çalıştığı sırada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Acar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Acar tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
■ KAZIM YÖRÜKCE
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