Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16 yaşındaki Boran Sönmez, kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklandı. Kalbinden ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan genç, kan kaybını önlemek için kıyafetlerini çıkarıp tampon yapan ve kendisini yaşatmak için seferber olan yanındaki arkadaşlarının kollarında son nefesini verdi. Olay, ilçe merkezindeki İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi.

Boran Sönmez, yolda birlikte yürürken kendi yaşıtı olan bir arkadaşı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından arkadaşı cebinden çıkardığı bıçağı Sönmez'in önce kalbine ardından da karnına sapladı. Sönmez, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken olayı gören yanındaki diğer arkadaşları yardımına koştu.

TAMPON YAPTILAR AMA...

Arkadaşları üzerlerindeki kıyafetleri çıkarıp tampon yaparak Sönmez'in kan kaybetmesini önlemeye çalıştı. Çevredekiler de polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ilk gelen 112 motorize ekibi, arkadaşlarının hayatta kalması için seferber olduğu Sönmez'e ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine ambulans geldi. Ancak arkadaşlarının ve ekiplerin tüm müdahalesine rağmen Sönmez kurtarılamadı.

Sönmez'in yakınları olayı duyunca bölgeye geldi. Acı haberi alan Sönmez'in yakınları yasa boğuldu. Sönmez'i bıçaklayarak öldüren arkadaşının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

KAZIM YÖRÜKÇE