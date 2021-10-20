AYDIN'IN Efeler İlçesi'nde rögara giren sokak kedisini itfaiye ekipleri çıkarttı. Okul çıkışı rögardan kedi sesinin geldiğini fark eden öğrenciler ve veliler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. 3 itfaiye personeli beton mazgalı açamayınca yaramaz kediyi, ellerini rögara sokarak kurtardı.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Rögara sıkışan kediyi itfaiye kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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