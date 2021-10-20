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Haberler Aydın Rögara sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Rögara sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Rögara sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

20.10.2021

AYDIN'IN Efeler İlçesi'nde rögara giren sokak kedisini itfaiye ekipleri çıkarttı. Okul çıkışı rögardan kedi sesinin geldiğini fark eden öğrenciler ve veliler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. 3 itfaiye personeli beton mazgalı açamayınca yaramaz kediyi, ellerini rögara sokarak kurtardı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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