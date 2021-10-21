  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kadın sürücü eczaneye otomobiliyle girdi

Kadın sürücü eczaneye otomobiliyle girdi

Kadın sürücü eczaneye otomobiliyle girdi

21.10.2021

AYDIN Didim'de vitesleri karıştıran kadın, aracıyla eczaneye girdi, kazada yaralanan olmadı. Olay, Yenimahalle 1036 sokakta bir eczanede yaşandı. Fatma Perihan Çakar, park halindeki aracını çalıştırıp geriye gitmek yerine, vitesi karıştırarak gaza basınca eczaneye girdi. İşyerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kadın sürücü eczaneye otomobiliyle girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.