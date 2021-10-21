Kadın sürücü eczaneye otomobiliyle girdi

AYDIN Didim'de vitesleri karıştıran kadın, aracıyla eczaneye girdi, kazada yaralanan olmadı. Olay, Yenimahalle 1036 sokakta bir eczanede yaşandı. Fatma Perihan Çakar, park halindeki aracını çalıştırıp geriye gitmek yerine, vitesi karıştırarak gaza basınca eczaneye girdi. İşyerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi.

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