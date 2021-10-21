Kümes tartışması kanlı bitti

Aydın Germencik'te İsmail Ünlü (26) tavuk kümesi nedeniyle tartıştığı dayısının oğlu İsmail Güllü'yü (47) göğsünden vurarak öldürdü. Olay, Bozköy mahallesinde yaşandı. 3 çocuk babası İsmail Güllü akrabalarına ait arsaya tavuk kümesi yaptı. Kümesteki tavuklardan rahatsız olan İsmail Ünlü, kuzeninden kümesi arsadan kaldırmasını istedi.

Kümesi kaldırmayan akrabasına kızan İsmail Ünlü, tavuk kümesini söktü. Bunun üzerine Güllü, aynı sokakta yaşadığı kuzeninin evine gitti. Ünlü ile Güllü tartışmaya başladı. Alkollü olan İsmail Ünlü evden tabancayı alarak kuzeni İsmail Güllü'ye ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun Güllü'nün göğsüne isabet etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İsmail Güllü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güllü burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuzenini vuran 2 çocuk babası İsmail Ünlü ise olaydan kısa bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ünlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZIM YÖRÜKÇE