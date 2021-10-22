Kuşadası’nda 9 kişinin öldüğü tekne faciasının 2 sanığın cezasında toplam 8 yıl indirim

Sahil Güvenlik'e, 9 Ağustos 2018 günü saat 03.30 sıralarında, Kuşadası açıklarında kaçak göçmen botunun battığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye havadan ve denizden ekipler sevk edildi. Uçakla yeri belirlenen batan teknedeki kaçak göçmenler için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. 3'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen kurtarıldı. 7'si çocuk, 2'si kadın 9 Irak uyruklu kaçak göçmenin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Kimlik tespitinde ölenlerin Delal Raad (6), Farah Raad (8), Fatima Müslim (2), Mahide Müslim (2), Maşael Müslim (37), Nagham Raad (9), Sarah Müslim (10), Shonem Ahmed (35), Tayyibe Müslim (5) oldukları belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazeler, toprağa verildi.





3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, o dönem 15 yaşında olan Suriye uyruklu M.S.E., Ozan Sarıkaya (31) ve Suriyeli Ali Alşeyh Assad (25) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı. Hazırlanan iddianamede; sanıkların, mağdurlara can yeleği giydirmediklerine, bunun üzerine yolculuk yapmak istemeyenleri tehdit edip, zorla tekneye bindirdiklerine yer verildi. İddianamede tutuklu sanıkların 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne sebep olma', 'göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'çocuğu olası kastla öldürme' suçlarından cezalandırılmaları istendi. İddianame, Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.





İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Tutuklu yargılanan sanıklardan Ali Alşeyh Assad ve Ozan Sarıkaya 7'şer kez müebbet ile 57'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Tutuklu olan ve suça sürüklenen M.S.E.'ye de aynı suçlardan toplam 113 yıl hapis cezası verildi. Karar, İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, M.S.E.'ye eksik ceza verilmesi, Sarıkaya ve Alşeyh'ye de cezaların en üst sınırdan verilmiş olması nedeniyle fazla ceza tayini yapıldığına hükmedip, kararı bozdu. Karar sonrası tutuklu sanıklar bir kez daha Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. M.S.E. duruşma salonunda hazır bulundu, Ali Alşeyh Assad ve Ozan Sarıkaya SEGBİS ile bağlandı. Celsede ilk olarak savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı.





Savcı, sanıkların 'göçmen kaçakçılığı yapma', 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' ve 'çocuğu olası kastla öldürme' suçlarından cezalandırılmalarını istedi. Mütalaanın ardından söz verilen sanıklardan Ozan Sarıkaya, İstinaf Mahkemesi'nde yargılanmak istediğini belirterek "Mağdurları içeri sokan hudut askerleri ile onları sınırdan buralara getirenler suçlu. Ben sadece onları taksiyle Basmane'den Kuşadası'na getirdim" dedi. Diğer sanıklar M.S.E. ve Ali Alşeyh Assad ise geçen celselerde verdikleri ifadeleri tekrarlayıp beraatlerini talep etti.



AVUKAT ERGÖR: KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Heyet, Ali Alşeyh Assad ve Ozan Sarıkaya'yı 'göçmen kaçakçılığı yapma', 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' ve 'çocuğu olası kastla öldürme' suçlarından 7'şer kez müebbet toplam 49'ar yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, böylece 2 sanık için toplam 8 yıl indirime gitmiş oldu. Heyet, suça sürüklenen çocuk M.S.E.'ye de aynı suçlardan toplam 113 yıl hapis cezası verip duruşmayı bitirdi. Suça sürüklenen çocuk M.S.E'nin avukatı Erdal Ergör, karara itiraz ettiklerini söyledi.