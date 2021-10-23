  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın İngiliz hastaya Türk şifası

İngiliz hastaya Türk şifası

İngiliz hastaya Türk şifası

23.10.2021

İNGİLTERE'DE yaşayan kuaför Susan Dawn Forster ile ticaretle uğraşan eşi Matthew Forster (60) yaz tatili için Türkiye'yi seçen turistlerdi. 3 çocuklu çift her yıl tatillerini geçirdikleri Aydın'ın turistik ilçesi Didim'i çok sevince buraya yerleşmeye karar verdi. 18 yıl önce çocukları Sheree, Hannah (29) ve Georgia (26) ile birlikte Didimli oldular. Aile Türkiye'yi ikinci vatan olarak seçerken, kızları Sheree çocukluk arkadaşı olan turizmci Somer Gürsoy (35) ile hayatını birleştirdi. Aile, Türkiye'de özellikle İngilizlerin yoğun ilgi gösterdiği Didim'de yeni bir hayat kurarken, anne Forster'in sağlık durumu 7 ay önce bozuldu. Forster'e siroz tanısı konuldu ve karaciğer nakli olması gerektiği bildirildi. İstanbul'da da çeşitli arayışlara giren aile, nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Tetkikler sonucunda iki çocuk annesi kızları Sheree Gürsoy'un verici olabileceği saptandı. İngiliz anne-kız geçtiğimiz 6 Eylül'de ameliyat masasına yattı ve karaciğer nakli başarıyla gerçekleşti.

'TÜRK HEKİMLERİNİ SEÇTİM'
Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Forster, "Ben Türk hekimlerine tedavi olmayı tercih ettim. Çok da doğru karar vermişim" dedi. Sheree Gürsoy da, "Ameliyat olmaktan çok korkuyordum. Ama annemi iyileşmiş ve ayağa kalkmış olarak görmek müthiş bir şey" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İngiliz hastaya Türk şifası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.