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Haberler Aydın Koluna saplanan demirle hastaneye kaldırıldı! Talihsiz çocuk acıyla kıvrandı

Koluna saplanan demirle hastaneye kaldırıldı! Talihsiz çocuk acıyla kıvrandı

Talihsiz kaza! 11 yaşındaki çocuk dakikalarca acI içinde kıvrandı. Aydın’ın Efeler ilçesinde koluna bahçe kapısının demiri saplanan çocuk, kesilen demir ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Koluna saplanan demirle hastaneye kaldırıldı! Talihsiz çocuk acıyla kıvrandı
İHA

23.10.2021, 15:59

Son dakika edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Yusuf K. Girne Mahallesi Efekent Bulvarı'ndaki evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu bahçe kapısının demiri koluna saplandı.

Büyük bir acı içinde kıvranan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çocuğun koluna saplanan bahçe demirini kesti.

Küçük çocuk koluna saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

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